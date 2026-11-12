Самолет Уиткоффа прилетел в Дублин

«Самолет, принадлежащий Уиткоффу, прилетел из Абу-Даби», — рассказал собеседник агентства.

11 ноября завершилась встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Переговоры длились два дня. Мероприятие проходило в закрытом режиме. Соединенные Штаты представили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. На переговорах также присутствовал главком объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

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