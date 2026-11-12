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Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.

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