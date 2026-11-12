В Далласе автомобиль вылетел с эстакады и разбился

В Далласе автомобиль вылетел с эстакады и разбился. В результате аварии 60-летний водитель погиб, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CBS.

Перед этим он столкнулся с другим автомобилем.

Полиция проводит расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На опубликованных кадрах видно, как машина летит вниз с эстакады и разбивается.

Ранним утром 11 ноября на Вознесенском тракте в Казани произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.

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