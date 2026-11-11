В Ливии при пожаре на газовом заводе погиб человек

На газовом заводе компании «Сирт» (Sirte Oil Company) в городе Марса-эль-Брега на востоке Ливии произошел пожар и взрыв. В результате происшествия один работник погиб, еще четверо получили ранения, сообщает ТАСС .

Отмечается, что пожар произошел на заводе утром в среду и привел к взрыву на одном из трубопроводов, по которым топливный газ подается к паровым котлам.

Аварийные службы и пожарные перекрыли газовые линии и взяли огонь под контроль.

По данным ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC), произошедшее не повлияло на поставки газа на внутренний рынок и добычу сырой нефти.

Ранее в селе Левково округа Пушкинский произошел пожар в двухэтажном строении. Там работают пункт шиномонтажа и гостиница для домашних животных.

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