Тела супругов из Ростова могли пролежать в морозилке полтора месяца

Тела пожилых супругов, найденные в морозильной камере в квартире в Ростове-на-Дону, могли пролежать там около полтора месяца, сообщает РИА Новости .

«Предположительно, убийство произошло в 20-х числах сентября… Тела могли пролежать в морозилке 1,5 месяца», — сказал собеседник агентства.

По его словам, около недели назад родственники погибших заявляли в правоохранительные органы об их пропаже.

Ранее в одной из квартир на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов обнаружили расчлененные останки супружеской пары. Их спрятали внутри морозильной камеры.

Мужчину, который расчленил своих родителей-пенсионеров в Ростове-на-Дону, ранее разыскивали по подозрению в другом убийстве.

Супруги перестали выходить на связь еще в сентябре. Однако родные обратились в полицию по поводу их пропажи только неделю назад.

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