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В результате ДТП в Марий Эл погибли семь человек

Происшествия

Фото - © пресс-служба региональной Госавтоинспекции

Вечером 11 ноября в Звениговском районе Марий Эл произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли семь человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 20:40 мск на 45 км автодороги «Вятка».

«В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранним утром 11 ноября на Вознесенском тракте в Казани произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.

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Фото - © пресс-служба региональной Госавтоинспекции