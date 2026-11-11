В результате ДТП в Марий Эл погибли семь человек Происшествия 11 ноября 2026 22:43 Фото - © пресс-служба региональной Госавтоинспекции

Вечером 11 ноября в Звениговском районе Марий Эл произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли семь человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 20:40 мск на 45 км автодороги «Вятка». «В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранним утром 11 ноября на Вознесенском тракте в Казани произошло серьезное ДТП с опрокидыванием. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС. Фото - © пресс-служба региональной Госавтоинспекции