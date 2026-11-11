В результате ДТП в Марий Эл погибли семь человек
Фото - © пресс-служба региональной Госавтоинспекции
Вечером 11 ноября в Звениговском районе Марий Эл произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли семь человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 20:40 мск на 45 км автодороги «Вятка».
«В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранним утром 11 ноября на Вознесенском тракте в Казани произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.
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Фото - © пресс-служба региональной Госавтоинспекции