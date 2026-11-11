Фонд развития промышленности профинансировал 200-й проект в Подмосковье

Компания «Изолятор ПИК» получила заем на создание завода полимерных изоляторов в Шаховской. Этот проект стал 200-м в Московской области, поддержанным Фондом развития промышленности (ФРП), сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ФРП предоставил предприятиям Подмосковья 200 льготных займов на сумму свыше 74 млрд рублей. Более половины поддержанных проектов уже вышли на серийное производство.

«Московская область занимает первое место среди регионов по количеству профинансированных проектов», — сообщил директор ФРП, заместитель председателя ВЭБ.РФ Роман Петруца.

По его словам, суммарные инвестиции в экономику региона благодаря этой поддержке превысят 120 млрд рублей. Предприятия запускают высокотехнологичные производства в фармацевтике, машиностроении, химии, металлообработке и других отраслях.

Юбилейным стал проект компании «Изолятор ПИК». Заем ФРП составил 200 млн рублей при общих инвестициях около 448 млн рублей. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что регион сотрудничает с федеральным фондом более десяти лет. С первого займа в 2015 году Подмосковье входит в число лидеров по объему поддержки. Ее результат — более сотни работающих современных производств и тысячи высокопроизводительных рабочих мест.

Компания «Изолятор Полимерные Изоляторы и Композиты» создаст в муниципальном округе Шаховская завод полимерных изоляторов. Их применяют в трансформаторах, распредустройствах, кабельных наконечниках, ограничителях перенапряжения, конденсаторах и другом высоковольтном оборудовании.

Предприятие разработает и внедрит отечественную технологию полного цикла производства изоляторов на напряжение от 35 до 750 кВ. Выпуск до 4 тыс. изделий в год позволит покрыть 60% потребностей внутреннего рынка и заместить значительную долю импорта.

Заказчиками выступают «Россети», «Московская объединенная электросетевая компания», группа СВЭЛ («СвердловЭлектро») и «Тольяттинский трансформатор».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.