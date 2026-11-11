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Захарова: посол России в США Дарчиев умер в Москве от хронического заболевания

Общество

Посол России в США Александр Дарчиев умер в Москве, причиной смерти стало хроническое заболевание, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Информацию о церемонии прощания во внешнеполитическом ведомстве пообещали уточнить позднее.

МИД РФ дополнительно сообщит о дате и месте прощания с Дарчиевым.

Политик скоропостижно скончался 11 ноября. Ему было 66 лет.

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