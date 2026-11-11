«Будьте аккуратнее»: под Айскими притесами образовался огромный провал в дороге

Пользователь соцсетей предупредил всех, кто направляется к Айским притесам, об опасном участке. По его рассказу, они с попутчиками возвращались от достопримечательности по навигатору.

На половине дороги стоял бетонный блок, рядом с ним — обшарпанный, прислоненный знак. Препятствие путешественники спокойно объехали и поехали дальше, однако, по признанию автора, на душе у него стало неспокойно, и он остановился. Как выяснилось, впереди дорога обрывалась — там был провал.

В этот момент они увидели, что с противоположной стороны движется другая машина. Автор побежал к своему автомобилю, чтобы поморгать дальним светом и предупредить водителя. Тот тоже успел затормозить перед провалом.

На следующий день очевидцы специально вернулись, чтобы посмотреть, как повреждение дороги выглядит при дневном свете. Завершается сообщение просьбой соблюдать осторожность.

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