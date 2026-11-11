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Еще один сотрудник ЗАЭС погиб в Энергодаре из-за удара ВСУ

Спецоперация

ВСУ ночью нанесли удары по жилым дома в Энергодаре. В результате погиб сотрудник Запорожской АЭС, сообщается в официальном Telegram-канале станции.

Мужчина погиб ночью в собственном доме, где отдыхал после смены, в результате удара ВСУ. С апреля этого года это уже пятнадцатый погибший работник станции.

Условия жизни Энергодара напрямую связаны с безопасностью Запорожской АЭС.

«Продолжая удары по городу атомщиков, киевский режим намеренно создает угрозу ядерной безопасности», — отмечается в Telegram-канале.

Коллеги погибшего принесли соболезнования его семье и близким.

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