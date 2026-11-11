Еще один сотрудник ЗАЭС погиб в Энергодаре из-за удара ВСУ
ВСУ ночью нанесли удары по жилым дома в Энергодаре. В результате погиб сотрудник Запорожской АЭС, сообщается в официальном Telegram-канале станции.
Мужчина погиб ночью в собственном доме, где отдыхал после смены, в результате удара ВСУ. С апреля этого года это уже пятнадцатый погибший работник станции.
Условия жизни Энергодара напрямую связаны с безопасностью Запорожской АЭС.
«Продолжая удары по городу атомщиков, киевский режим намеренно создает угрозу ядерной безопасности», — отмечается в Telegram-канале.
Коллеги погибшего принесли соболезнования его семье и близким.
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