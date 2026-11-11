Канада не выдаст визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею

Правительство Канады поставило в известность национальную хоккейную ассоциацию и Международную федерацию хоккея (IIHF): россияне не получат виз для участия в молодежном чемпионате мира. Об этом сообщил телеканал TSN, пишет ТАСС .

Ограничение касается и тех россиян, у кого уже есть действующие визы для выступлений за канадские команды, — на соревнованиях они не смогут играть даже под нейтральным флагом.

Турнир примет Канада с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Еще раньше премьер-министр страны Марк Карни заявлял, что въездные визы российским спортсменам власти выдавать не станут.

8 ноября стало известно, что IIHF разослала национальным федерациям обновленное расписание — в него включили сборную России. При этом от матчей с россиянами на молодежном чемпионате мира уже отказались Швеция и Швейцария. По регламенту команде, которая не выходит на лед против соперника, засчитывают техническое поражение со счетом 0:5.

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