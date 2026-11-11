«Никогда не надо ссориться»: Лужина обратилась к дочерям Федосеевой-Шукшиной

Лариса Лужина в ходе прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной обратилась к ее дочерям Марии и Ольге. Актриса призвала их не ссориться, сообщает VOICE .

Прощание с Лидией Николаевной прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Траурную церемонию посетили близкие, родные и коллеги Федосеевой-Шукшиной. В том числе проводить ее в последний путь пришла 87-летняя Лариса Лужина. Актрисы учились на одном курсе во ВГИКе.

Лужина отметила, что ее коллега была хорошим, добрым человеком и сильной актрисой. Она назвала три своих любимых фильма с участием Лидии Николаевны — «Калина красная», «Трын-Трава» и «Беда».

Лужина также прокомментировала ссору между дочерьми актрисы Марией и Ольгой. Споры возникли из-за недвижимости, наследства и авторских прав на творчество их отца, Василия Шукшина. Лужина призвала женщин к примирению.

«Ну что же уже делить, Господи… Никогда не надо ссориться, ради чего?» — сказала актриса.

Лужина надеется, что уход матери объединит Марию и Ольгу и поможет им найти общий язык.

Лидия Николаевна скончалась 6 ноября на 89-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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