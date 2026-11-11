«Объединившись, мы преодолеем все трудности»: Антонова о службе по контракту

Служба по контракту — это выбор сильных людей и возможность стать частью Вооруженных Сил России (ВС РФ), заявила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова. По ее словам, только объединившись, можно преодолеть все трудности.

«Наши военнослужащие сегодня выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Многие из ребят изъявили желание принять участие в СВО, подписав контракт. Решение встать на защиту Родины вызывает огромное уважение», — сказала она. Для поступления на службу по контракту нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства.

О льготах

Антонова отметила, что контрактникам предоставляется широкий социальный пакет: кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. Узнать о федеральных и региональных выплатах, льготах и мерах поддержки можно по телефону горячей линии «117».

Московская область, отметила Антонова, постоянно на связи с семьями военнослужащих и делает все, чтобы они были окружены вниманием и ни в чем не нуждались, а также регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону СВО. Содействие в получении мер поддержки в регионе оказывает филиал фонда «Защитники Отечества».

«Военная служба по контракту — это защита нашего Отечества. Только объединившись, мы преодолеем все трудности», — заключила депутат.

О деньгах

При подписании контракта с Минобороны в подмосковной Балашихе бойцы получают в качестве единовременной выплаты 3 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к высокой зарплате, которую получают военные. Минимальный оклад бойцов начинается от 200 тысяч рублей, а финальные начисления зависят в том числе от звания и рода выполненных задач, а также от наличия государственных или боевых наград.

В общей сложности за первый год службы военные получают минимум 5,5 млн рублей.

О центре в Балашихе

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту. В одном месте будущие военные получают временное жилье, ежедневное трехразовое питание, а также возможности пройти медобследование, курсы боевой подготовки и оформить все документы в одном месте.

Подписать контракт в Подмосковье может житель любого российского региона. Для этого достаточно обратиться в центр и получить соответствующую консультацию.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.