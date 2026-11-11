На Дружковском направлении операторы подразделения войск БПС «Южной» группировки работают без права на промах — целью становится любая обнаруженная техника и живая сила противника, сообщили в Минобороны России.

«Поражаем пехоту, легковые машины, дроны по типу „Баба-Яги“. В принципе, все, что движется, все поражаем», — рассказал военный.

Тот же боец признался: волнение, с которым проходили первые вылеты, давно уступило место холодному расчету.

«Когда первую технику поражаешь, это всегда максимально волнительно и всегда запоминается. Потом ты просто к этому всему привыкаешь, и это становится как работа. Ты просто стараешься ее делать каждый раз все лучше и лучше», — говорит он.

Постоянное стремление улучшать результат оператор называет главной задачей, а такое спокойное отношение к делу оценивается как признак настоящего профессионализма.

О поддержке государства

В свою очередь государство понимает, что участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией. Они не остались в стороне и заключили контракт на военную службу, чтобы защищать страну и своих близких, поэтому, пока военные выполняют свой долг, их семьи получают целый комплекс социальных мер поддержки.

Дети бойцов СВО в зависимости от возраста могут рассчитывать на внеочередное место в детском саду, бесплатное питание в школах и посещение кружков и секций, а старшие дети — на поступление в лучшие вузы страны по специальным квотам.

За самим военными также сохраняется право на рабочее место, занимаемое им перед службой, и другие льготы.

О центре в Балашихе

В настоящее время в подмосковной Балашихе работает единый центр отбора бойцов на службу по контракты, в который могут обратиться граждане с любых регионов России. При подписании контракта в Балашихе военные получают единовременную выплату в размере 3 млн рублей. Данная выплата является дополнительной к высокой зарплате, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма формируется в зависимости от звания конкретного военного и наличия у него боевых или государственных наград.

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