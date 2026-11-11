Электричка столкнулась с грузовиком у ж/д станции Тульская в Москве
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
В Москве в среду пригородный поезд № 6308 Михнево — Павелецкий вокзал столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла вблизи остановочного пункта Тульская в 18:05, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
По предварительным данным, столкновение произошло по касательной. Часть кузова грузовика находилась в габарите пути.
В результате происшествия никто не пострадал. Точные обстоятельства столкновения устанавливаются.
В 18:20 электропоезд продолжил движение, он уже прибыл на конечную станцию. Авария никак не повлияла на движение других составов.
МЖД призвала водителей соблюдать правила дорожного движения при приближении к объектам железнодорожной инфраструктуры.
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