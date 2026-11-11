Прокурор запросил 25 лет ИК для бизнесмена за изнасилование школьниц в 1994 году

Государственное обвинение потребовало назначить максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима предпринимателю из Екатеринбурга Андрею Ш. Его обвиняют в сексуальном насилии и убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году, сообщает e1.ru со ссылкой на официального представителя прокуратуры Свердловской области Марину Канатову.

Жестокое преступление оставалось нераскрытым на протяжении 30 лет, пока признательные показания не дал соучастник коммерсанта. В течение этих десятилетий обвиняемый успел обзавестись семьей и наладить коммерческую деятельность, а после заключения под стражу предпринимал безуспешные попытки дать взятки силовикам.

В рамках расследования на скамье подсудимых окажутся еще пять фигурантов, включая сына, сожительницу, двух адвокатов и экс-бойца ОМОНа. Они пытались финансово подкупить свидетельницу по уголовному делу.

Потерпевшие девочки росли без должного родительского внимания, трудились в уличных киосках и попали под влияние маргинального окружения. Сам подсудимый категорически отверг причастность к лишению жизни школьниц, согласившись лишь с обвинением в насильственных действиях сексуального характера, по которому избежал ответственности в связи с истечением сроков давности.

По сведениям источников издания среди силовиков, уголовное преследование 30 лет назад не довели до суда из-за связей подозреваемых, несмотря на обнаружение биологических следов в теле одной из жертв, а также следов крови в автомобиле компании и на одежде второго фигуранта.

В октябре 2024 года сообщалось, что в ходе задержания Андрей Ш. оказал физическое сопротивление оперативникам и предпринял попытку откупиться взяткой в размере 50 млн рублей. Он не отрицал причастности к преступлению.

При обыске в особняке предпринимателя, развивавшего с 2000-х годов бизнес в сфере парикмахерских услуг и недвижимости, изъяли два нелегальных карабина с боеприпасами и гранату. Вместе с ним под стражу отправили второго фигуранта Василия К. Мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, незаконный оборот оружия и насилие. Тела жертв в 1994 году случайно обнаружили местные рыбаки. Трупы погибших были с признаками удушения и множественными колото-резаными повреждениями.

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