Пугачеву в белой блузке сфотографировали на прогулке с Галкиным*

В социальных сетях появились свежие фотографии певицы Аллы Пугачевой во время совместной прогулки в кипрском Лимасоле с супругом, комиком Максимом Галкиным*. Об этом сообщает The Voice Mag .

Звездная чета арендует двухэтажную виллу на Кипре. Семья проживает вместе с детьми Лизой и Гарри.

На опубликованных в фан-сообществе кадрах исполнительница запечатлена на городской улице в белой блузке с расстегнутым воротом и солнцезащитных очках на цепочке. Галкин* позирует рядом в черной майке. Автор снимков отметил факт новой встречи со знаменитостью на острове.

В последнее время певица нечасто выходит в свет в компании супруга. До этого артистка вместе с дочерью Лизой посетила кипрское выступление бывшего солиста группы Modern Talking Томаса Андерса. Он выразил восхищение личным знакомством и назвал возможность пообщаться с легендой эстрады большой честью.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.

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