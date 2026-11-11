«Не надо, дядя»: душераздирающие детские крики в Новороссийске встревожили людей

Жители Новороссийска просят компетентные органы обратить внимание на ситуацию, которая продолжается в их доме уже не первый месяц. Обеспокоенность соседей вызывает квартира, откуда регулярно раздаются долгие, душераздирающие крики и плач маленького ребенка, сообщает «ЧП Новороссийск» .

По словам местных жителей, детский плач и крик могут не прекращаться часами, слышны слова: «Мамочка, не надо!». Кроме того, из квартиры постоянно доносятся громкие стуки и другие тревожные звуки. Что происходит за закрытой дверью, соседям неизвестно, но их опасения за жизнь, здоровье и безопасность ребенка растут.

За несколько месяцев жители не раз обращались в полицию и подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако, по их утверждению, обстановка не меняется. Сотрудники правоохранительных органов объясняют, что видимых следов побоев на ребенке нет, значит, и оснований для беспокойства они не видят.

В ночь на 10 ноября многие из жителей ближайших домов стали свидетелями того, как ребенок в состоянии сильнейшей истерики находился рядом с неизвестным мужчиной и кричал: «Дядя, не надо!» Тот пытался попасть в подъезды жилого комплекса. На вопрос подошедших жильцов, кто он, мужчина назвался сотрудником управляющей компании, однако утром в УК подтвердили, что никаких ночных работ, обходов или проверок сотрудники не проводили.

Той же ночью очевидцы обратили внимание, что мать ребенка шла отдельно под окнами дома с пакетом в руках в противоположную сторону, тогда как ребенок продолжал находиться в истерике. Все это происходило глубокой ночью и вызвало у жильцов серьезную тревогу.

Жители надеются, что компетентные органы обратят внимание на ситуацию и сделают все, чтобы жизнь и здоровье ребенка были в безопасности.

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