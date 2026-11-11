Китаец купил двухкомнатную квартиру за $1,7 на распродаже ко Дню холостяка

В Китае мужчина приобрел квартиру всего за 1,7 доллара по случаю Дня холостяка, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Китаец стал счастливым обладателем двухкомнатной недвижимости в провинции Хэйлунцзян. Квартира находится на седьмом этаже, ее площадь составляет 68 кв. м.

Жилье обошлось мужчине так дешево благодаря распродаже по случаю Дня холостяка — празднику, который отмечается 11 ноября. Зародился он в начале 1990-х годов именно в Китае.

Мужчина рассказал, что не планирует постоянно жить в новой квартире. Он будет использовать ее как загородное жилье для периодических зимних поездок.

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