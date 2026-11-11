7,5 тыс детей из Подмосковья, учащихся в других регионах, получат выплаты на форму

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что выплаты на школьную форму смогут получать дети из Подмосковья, учащиеся в школах другого субъекта.

«По инициативе думы отменили обязательность, чтобы ребенок учился именно в школе Московской области. То есть он сейчас может учиться и в Москве, но все равно получит эту выплату», — отметил Кирюхин в ходе публичных слушаний проекта бюджета региона.

Он подчеркнул, что выплаты на школьную форму могут получить более 7,5 тысяч детей из Подмосковья, которые учатся в других регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.

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