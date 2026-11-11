Стало известно, когда Таиланд начнет взимать туристический сбор

Таиланд начнет взимать туристический сбор с иностранцев не ранее середины 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Matichon.

Сбор составит 450 батов (около 13,5 доллара). Проект постановления о введении турсбора поддержали 80,5% участников общественных слушаний, а установленную ставку — 78,3%.

На следующей неделе состоится заседание Национального комитета по политике в сфере туризма, затем документ могут передать на рассмотрение кабинета министров. Как только проект будет одобрен правительством и опубликован в «Королевской газете», начнется переходный период в 180 дней.

«По нашей оценке, взимание платы начнется не ранее середины 2027 года — примерно в июне–июле», — сказала постоянный секретарь министерства туризма королевства Наттхария Тхавивонг.

Она отметила, что сумму могут включить в стоимость авиабилетов, так как это наиболее подходящий и эффективный способ взимания сбора. Часть собранных средств направят на страхование туристов, оставшиеся — на восстановление туристических объектов и развитие инфраструктуры.

Таиландский министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун добавил, что туризм — важный двигатель экономики королевства, но «нельзя полагаться только на бюджетные ассигнования». Он напомнил, что многие страны вводят налоги или сборы в сфере туризма, и Таиланд не исключение.

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