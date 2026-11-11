Финансист Проценко: ноябрьские цены на нефть поддержат устойчивость рубля

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко ожидает в ноябре комфортных для рубля цен на нефть, сообщает RT .

Проценко связала резкое падение нефтяных котировок с октябрьских максимумов с сокращением геополитической премии на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном. Другими причинами она назвала рост добычи в странах ОПЕК+ — альянса экспортеров нефти — и восстановление объемов поставок потребителям.

«В ноябре можно ожидать перехода динамики фьючерсов Brent в диапазон $80—100 за баррель и возврата цены российского экспортного сорта нефти Urals в торговые рамки $60—85 за баррель», — отметила она.

По оценке Проценко, такие цены комфортны для устойчивого положения рубля. Она также сообщила, что в середине ноября курс доллара закрепляется в диапазоне 80—85 рублей.

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