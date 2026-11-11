32 млрд рублей потратят на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков отметил, что в проекте бюджета Подмосковья на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов запланировано около 32 млрд рублей на модернизацию системы теплоснабжения.

«На 2027 год у нас предусмотрено 32 млрд рублей на программу ремонта, строительства, реконструкции, модернизации теплоснабжения. Из них 22 млрд — на котельные и центральные тепловые пункты — 381 объект планируем профинансировать, 10 млрд — на замену изношенных участков сетей. При этом приоритет у нас — завершение уже законтрактованных объектов — 178 объект источников теплоснабжения мы должны завершить и 108 участков сетей», — сообщил Прянчиков в ходе публичных слушаний в Мособлдуме по проекту бюджета региона.

Он добавил, что около 39 млрд рублей планируется выделить на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.

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