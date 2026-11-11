Предпенсионеры могут выйти на пенсию досрочно при потере работы

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин рассказал о праве предпенсионеров на досрочную пенсию после увольнения по сокращению или при закрытии работодателя, сообщает RT .

Такую возможность закрепляет статья 51 закона «О занятости населения в Российской Федерации». Она касается увольнений из-за ликвидации организации, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или сокращения численности либо штата работников.

Сначала нужно обратиться в службу занятости и получить статус безработного. Специалисты подберут вакансии с учетом образования, квалификации, опыта, места работы и зарплаты. Если трудоустроить человека не удастся, служба рассмотрит вопрос о досрочной пенсии.

«Страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — подчеркнул Волошин.

В 2026 году также требуется минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Данные о стаже служба занятости запрашивает в Социальном фонде России.

После проверки служба оформляет персональное предложение о назначении пенсии. Гражданин подтверждает согласие и выбирает способ получения денег. Затем документы передают в Социальный фонд России, который принимает решение. Пенсию назначают со дня выдачи предложения.

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