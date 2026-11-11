Психолог Скрипачева: общение с ИИ может усиливать одиночество

Искусственный интеллект может усиливать одиночество, если человек ищет в нем эмоциональную поддержку и замену живому общению. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Скрипачева, сообщает RT .

По словам психолога, постоянная похвала и отсутствие критики со стороны искусственного интеллекта формируют ожидание такого же отношения от людей. Человек теряет навыки уступчивости и поиска компромисса, а его проблемы лишь уходят глубже.

«На самом деле ИИ — это инструмент… Когда вы понимаете, что это инструмент, проблем нет — это здоровое использование. Зависимость — это когда ИИ становится единственным источником эмоциональной поддержки и вытесняет как раз живых людей», — подчеркнула Скрипачева.

К признакам зависимости она отнесла нежелание общаться с близкими, тревожность без доступа к искусственному интеллекту и обращение к нему даже по незначительным вопросам. В группе риска — люди с тревожностью, депрессией и склонностью к социальной изоляции, а также подростки, чья личность еще формируется.

Скрипачева посоветовала использовать искусственный интеллект как помощника для конкретных задач, ограничивать время общения с ним и не заменять им социальные связи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.