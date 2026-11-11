Лидер секты на Кубани получил 21 год колонии за изнасилование адептов

Главу секты в Краснодаре отправили в колонию на 21 год за изнасилование адептов, сообщает «Краснодар | Телетайп» .

По данным следствия, Олег Гармаш создал секту «Школа Жизни» в 2005 году. Он вовлекал туда людей, в том числе детей, под видом оказания психологической помощи.

Обвиняемый пользовался авторской методикой, основанной на психологическом насилии и полном подчинении. Он называл себя «проводником между мирами», «Учителем» и «Богом».

В секте состояли 25 человек. Фигурант запрещал им общаться с родными, заявлял, что такие контакты — это «загрязнение родового потока» и влияние «демонов». Тех, кто нарушал его запреты, он публично унижал и изолировал.

Обвиняемый жил за счет последователей, эксплуатируя их труд. Также под предлогом «избавления от демонов» и «очистительных процедур» он вступал в интимную связь с женщинами-адептами, две из которых в 2011–2014 годах были несовершеннолетними.

Рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке, краевой суд увеличил фигуранту срок лишения свободы до 21 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 20 лет.

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