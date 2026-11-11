«Он на меня смотрел»: кабельщики обнаружили медведя у опоры ЛЭП под Мурманском

Кабельщики наткнулись на медвежью берлогу и ее обитателя во время работ в Кировске Мурманской области.

Николай, один из работников, рассказал, что они с командой тянули оптический кабель связи по линии электропередачи. Когда мужчины подошли к очередной опоре, то увидели странную дыру.

Оказалось, что это был вход в берлогу, которую медведь вырыл прямо под опорой. Внутри мужчины обнаружили довольно сонного хищника. Николай записал неожиданную встречу на видео.

«Медведь там, у*******. Я прям рожу его видел, он на меня смотрел!» — рассказал Николай.

В итоге работники просто уехали подальше, чтобы не подвергать себя опасности.

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