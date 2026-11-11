Скончался посол России в США Александр Дарчиев

МИД России сообщил о смерти Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в США Александра Дарчиева.

Политик скоропостижно скончался 11 ноября. Ему было 66 лет. Причины смерти не разглашаются.

Как отметили в МИД, Александр Никитич был выдающимся дипломатом, опытным руководителем и наставником.

«Высочайший профессионал, блестящий американист, Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», — отметили в министерстве.

МИД выразил соболезнования семье посла.

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