Скончался посол России в США Александр Дарчиев
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
МИД России сообщил о смерти Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в США Александра Дарчиева.
Политик скоропостижно скончался 11 ноября. Ему было 66 лет. Причины смерти не разглашаются.
Как отметили в МИД, Александр Никитич был выдающимся дипломатом, опытным руководителем и наставником.
«Высочайший профессионал, блестящий американист, Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», — отметили в министерстве.
МИД выразил соболезнования семье посла.
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