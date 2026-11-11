Ассими Гоита наградил генерала Аверьянова высшей госнаградой Мали
Президент Мали Ассими Гоита 9 ноября удостоил российского генерала Андрея Аверьянова звания командора Национального ордена Мали за укрепление сотрудничества двух стран, передает Африканская инициатива.
Офис президента Мали сообщил о награждении 10 ноября, особо отметив вклад генерала в сотрудничество в сферах безопасности и обороны. Встреча Гоиты с делегацией во главе с Аверьяновым прошла на полях оборонной выставки BAMEX-2026, открывшейся в Бамако 9 ноября.
Аверьянов назвал награждение «большой честью получение такого знака доверия со стороны главы переходного периода».
Генерал курирует сотрудничество России с рядом стран Африки, включая развертывание Африканского корпуса, военно-технические связи и передачу опыта специальной военной операции.
В декабре прошлого года публицист Александр Невзоров* и радиостанция RFI утверждали, что Аверьянов якобы погиб при атаке Вооруженных сил Украины на танкер Quendil в Средиземном море. Судно причисляют к «теневому флоту РФ». Западные СМИ также заявляли о гибели генерала в Сирии и Африке.
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* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.