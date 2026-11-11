Сына экс-советника свердловского губернатора не наказали за секс с подростком

Свердловский областной суд вынес решение по апелляции в деле Шамиля Билалова — сына Сайгида Билалова, бывшего советника экс-губернатора региона Евгения Куйвашева. Молодой человек оказался под уголовным преследованием из-за связи с несовершеннолетней девушкой, однако наказания избежал, поскольку женился на девушке, сообщает URA.RU .

Заседание проходило в закрытом режиме. Билалову-младшему вменяли ч. 1 ст. 134 — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста». По неофициальным данным, у парня были отношения с 15-летней девушкой.

Ранее приговор по этому делу вынес Алапаевский городской суд: молодому человеку назначили 400 часов обязательных работ.

«Но в соответствии с примечанием 1 к ст. 134 УК РФ подсудимого от назначенного наказания освободили», — пояснили в пресс-службе свердловского облсуда.

Это примечание в связке со статьей означает, что мужчина вступил в брак с девушкой, из-за связи с которой оказался на скамье подсудимых. При этом апелляционные жалобы на приговор подали сам осужденный, его адвокат и представитель невесты, которая пока не достигла совершеннолетия. По сведениям источника, стороны рассчитывали на полное оправдание парня, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

Шамиль Билалов — средний сын Сайгида Билалова, в прошлом мэра Алапаевска и советника губернатора Евгения Куйвашева.

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