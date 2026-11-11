Жителям Москвы рассказали, как купить помещение для бизнеса на городских торгах

Практический семинар «Покупай у города: коммерческие помещения без посредников» прошел в столице. На семинаре представили актуальные предложения городской недвижимости и рассказали участникам, как подготовиться к участию в торгах и заключению сделки, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что на городских торгах предпринимателям доступны помещения для открытия и расширения бизнеса. Выбирая помещение, важно заранее представлять, как на новом месте будет устроена работа.

«Для магазина может быть важно расположение на оживленной улице, а для мастерской — планировка, которая позволит разместить оборудование. На сайте „Торги Москвы“ можно подобрать объекты по району и площади, посмотреть фотографии и изучить документы. Участники семинара узнали, как использовать эту информацию, чтобы сравнить предложения и выбрать помещения, которые стоит осмотреть», — отметил Пуртов.

На мероприятии представили 10 лотов в девяти районах Москвы. Два помещения находятся в Басманном районе, еще по одному — в районах Таганский, Можайский, Косино-Ухтомский, Южное Тушино, Филевский Парк, Отрадное, Коньково и Западное Дегунино.

Среди представленных предложений — помещение в Таганском районе площадью 94,7 кв. м на первом этаже жилого дома. Расположение подойдет, к примеру, для ателье или пункта выдачи заказов. В Южном Тушине выставлен объект медицинского назначения площадью 147 кв. м на первом этаже многоквартирного дома — он может заинтересовать тех, кто ищет место для небольшой клиники с несколькими кабинетами. В Отрадном доступно помещение свободного назначения площадью 679,3 кв. м — например, для магазина с просторным торговым залом и зоной хранения товаров.

Кроме того, специалисты подробно объяснили, как устроено участие в торгах: от регистрации на электронной площадке и комплекта документов для заявки до порядка заключения договора купли-продажи при победе на аукционе.

Организатором мероприятия является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Столица выставляет на торги различное имущество: нежилые помещения, здания, машино-места, земельные участки и другие объекты. Увидеть полный перечень актуальных лотов можно на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее о нацпроектах России и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице.

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