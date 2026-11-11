Карьерный эксперт посоветовал объяснять долгий перерыв в работе в резюме

По словам Семеренко, работодателя настораживает не перерыв на два, три или четыре года, а неизвестность: сохранил ли кандидат квалификацию, почему хочет вернуться и не уволится ли вскоре. В резюме стоит указать курсы, личные проекты, консультации и другие способы поддерживать профессиональные знания.

«Если перерыв был связан с личными обстоятельствами — декретом, уходом за родственником или болезнью, — достаточно кратко обозначить причину в разделе „О себе“ и не вдаваться в подробности. Скрывать этого не нужно, но и превращать резюме в подробную биографию тоже не стоит. Детали лучше оставить для собеседования, если работодатель захочет их обсудить», — отметил эксперт.

Фриланс и собственные проекты Семеренко рекомендовал оформить как отдельное место работы: описать задачи, достижения и приобретенные навыки. При этом нельзя придумывать проекты или скрывать пробел за фиктивной занятостью. Эксперт посоветовал не оправдываться за паузу, а сосредоточиться на нынешних навыках, опыте и мотивации.

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