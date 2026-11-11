Подмосковье получило 4 млрд руб на развитие индустриальной инфраструктуры

Московская область за последние три года получила 4 млрд рублей федеральных субсидий на развитие индустриальной инфраструктуры. В 2026 году регион ожидает еще около 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковье стало одним из первых регионов, получивших господдержку по механизму постановления правительства РФ от 30 октября 2014 года № 1119. Об этом на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Программа поддержки возвращает обратно в бюджет региона средства, которые были уплачены в виде налогов в бюджет Российской Федерации резидентами индустриальных парков и особых экономических зон. За последние три года Подмосковью в рамках этой программы было субсидировано 4 млрд рублей, в 2026 году мы ожидаем еще порядка 1,7 млрд рублей. Эти средства будут инвестированы в развитие ОЭЗ региона», — сказала Екатерина Зиновьева.

Полученные средства вложены в развитие особой экономической зоны «Дубна». На ее территории строят пятую очередь площадью 54,5 га. Запуск четвертой и пятой очередей позволит привлечь около 60 млрд рублей инвестиций и создать более 5 тыс. рабочих мест для жителей региона.

Постановление № 1119 устанавливает правила отбора регионов для предоставления субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий и особых экономических зон.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.