В ФРГ допустили разговор Мерца с Путиным по итогам встречи в ОАЭ

Возможность контактов с Москвой на высшем уровне в Берлине не отвергают. Разговор об этом зашел после украинских переговоров в Абу-Даби, и соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель германского кабмина Штефан Корнелиус, сообщает ТАСС .

Чиновник подтвердил, что европейская сторона нашла общий язык с американской по ключевым принципам дальнейшего диалога.

«Мы (европейцы — ред.) сейчас достигли в Абу-Даби взаимопонимания (с американцами — ред.) по основным принципам [продолжения переговоров]», — сказал Корнелиус.

На уточняющий вопрос, готов ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц выйти на связь с президентом РФ Владимиром Путиным, Корнелиус ответил уклончиво: «на этой базе могут развиваться переговоры».

Сам формат встречи был трехсторонним — Россия, США и Украина — и работал 10–11 ноября.

Главным результатом помощник президента РФ Владимир Мединский назвал договоренность о масштабном обмене пленными — его параметры обещают обнародовать в ближайшее время. Центральной темой переговоров он также считает европейскую систему безопасности: по ряду аспектов сторонам удалось сблизить позиции.

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