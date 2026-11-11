В Москве нашли вакансию предсказателя родов

На сайте по поиску работы опубликовали вакансию предсказателя родов и назвали ее гинеколог-таролог, после чего пользователи соцсетей стали активно обсуждать такую специальность.

Как следует из описания, кандидат должен иметь опыт работы с ретроградным Меркурием от двух лет, а также быть готовым работать в любую фазу Луны, включая новолуние, полнолуние и «понедельник после отпуска».

Будущий сотрудник должен будет предсказывать дату родов по раскладу на трех картах, определять пол ребенка по кофейной гуще.

Заработная плата не указана, но работодатель обещает карьерный рост до старшего аркана и корпоративную скидку на благовония.

«Полюбил гинеколога — полюбишь и таролога», — написал один из пользователей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.