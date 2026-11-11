Удары по России и обход Starlink: что рассказала технический директор Fire Point

Украинская компания Fire Point, выпускающая ракеты и дроны, нашла способ обойти запрет на применение системы спутниковой связи Starshield — военной версии Starlink — для атак по территории РФ. Об этом в интервью изданию Breaking Defense рассказала технический директор фирмы Ирина Терех, пишет РИА Новости .

По ее словам, решение оказалось временным и покрывает лишь около 20% функциональных возможностей Starshield. Как именно удалось взломать спутниковую систему, принадлежащую компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, Терех раскрывать не стала.

«На данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного пути…, но он не может полноценно заменить Starshield — ни по стоимости, ни по возможностям масштабирования», — приводит ее слова издание.

Сам обходной канал, по утверждению Терех, применялся при ударах ВСУ по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. По аналогичной схеме 18 октября атаковали объекты в Санкт-Петербурге, а 14 октября — центр обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

Журнал Atlantic 29 октября сообщал со ссылкой на людей, напрямую контактировавших с Маском и SpaceX с начала украинского конфликта, что позиция предпринимателя в отношении поддержки Киева изменилась — от поставок Starlink до открытой критики действий украинской стороны. Издание напоминает: Маск не раз подчеркивал, что сеть Starlink создана для мирных целей, а не для обеспечения военных операций.

В октябре украинские официальные лица говорили о существенном ограничении работы Starshield. В частности, Владимир Зеленский 19 октября заявлял, что терминалы спутниковой связи работают с ограничениями, но позже сообщил: Starlink и ее военная версия Starshield на Украине восстановлены и функционируют на необходимой ВСУ скорости. Трамп же ранее заявлял, что не раскрыл бы, кто отдал приказ ограничить доступ к военной версии Starlink на Украине, даже если бы знал этого человека.

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