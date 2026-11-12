Путин проведет в Москве встречу со спецпосланниками Уиткоффом и Кушнером

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится в Москве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прибудут в столицу из Абу-Даби, где до этого прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины, сообщает РИА Новости .

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что встреча пройдет в первой половине дня.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Москву в четверг.

Поездка состоится по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Кушнер отметил, что у них с коллегой в планах личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

На встречах с Путиным и Зеленским представители США хотят «добиться большего прогресса по некоторым вопросам», которые обсуждались в столице ОАЭ.

Переговоры России, США и Украины прошли 10–11 ноября в Абу-Даби.

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