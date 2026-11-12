Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало установление временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Меры необходимы для обеспечения безопасности. Из-за этого могут произойти изменения в расписании рейсов.

Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

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