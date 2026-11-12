Синичкин праздник и покровительство промысловикам: традиции Зиновьева дня

Христиане 12 ноября чтят память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры Зиновии. Они пострадали за веру в Каппадокии в III веке.

Оставшись круглыми сиротами в юном возрасте, брат и сестра раздали все доставшееся имущество нуждающимся горожанам и всецело посвятили себя служению господу. За праведный образ жизни Зиновий обрел дар лечения молитвой и был избран местной общиной епископом.

Во времена антихристианских гонений императора Диоклетиана священнослужитель стойко перенес допросы и пытки, отказавшись отречься от убеждений. Узнав об истязаниях брата, Зиновия добровольно явилась на судилище и разделила с ним мученическую казнь после отказа поклониться языческим идолам.

В народном календаре эта дата закрепилась как торжество охотников и рыболовов. Также оно получило название Синичкиного праздника.

Промысловики непременно отправлялись в лес за зайцем, рассчитывая добыть хотя бы один трофей ради удачи на весь предстоящий сезон. После этого собирались на застолья, а рыболовы праздновали богатый улов прямо у кромки воды.

Одновременно в поселениях начинали обустраивать зимние кормушки для слетающихся к человеческому жилью синиц, снегирей и свиристелей. Погоду определяли по повадкам птиц. Появление стай у изб сулило скорую стужу, звонкий птичий свист обещал ясное небо, а тонкий писк предвещал заморозки в ночные часы.

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