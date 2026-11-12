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Названа возможная причина массового ДТП в Марий Эл

Происшествия

Водитель легкового автомобиля в Марий Эл выехал на встречную полосу, в результате чего произошло массовое ДТП, сообщает Госавтоинспекция республики.

По предварительной информации, столкновение отечественной машины и иномарки на автодороге «Вятка» произошло вследствие выезда 18-летнего водителя Lada Priora на полосу встречного движения.

Вечером 11 ноября в Звениговском районе Марий Эл произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

В результате аварии погибли семь человек, есть пострадавшие.

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