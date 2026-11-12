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В Нью-Йорке частично обрушилось здание

Происшествия

В Бруклине частично обрушилось здание, под завалами могут находиться люди, сообщает ТАСС.

По информации пожарной службы, вызов поступил в 16:01 (00:01 мск 12 ноября). На место происшествия прибыли специализированные спасательные подразделения.

Известно, что 2 человека находятся под наблюдением медиков, их состояние уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Иванове на улице Косякова загорелось производственное здание, несколько человек пострадали.

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