сегодня в 17:35

Стена обрушилась на пожарных, тушивших производство в Иванове

В Иванове на улице Косякова загорелось производственное здание, несколько человек пострадали, сообщает пресс-служба местного главка МЧС РФ.

Сигнал о ЧП поступил в 14:06 в пятницу. В 14:56 огонь локализован на площади 900 кв. м.

На тушение приехали 61 человек и 15 единиц техники, от МЧС: 47 человек личного состава и 11 единиц техники.

По информации «112», горит производство матрасов. Стена обрушилась на работающих на месте спасателей. Два сотрудника погибли, еще пять пострадали.

На видео с места пожара показано, как стена, от которой шел дым, внезапно рухнула. Сразу все заволокло пылью.

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