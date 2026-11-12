Под завалами обрушившегося здания в Бруклине находятся люди Происшествия 12 ноября 2026 01:45

Люди оказались заблокированы под завалами обрушившегося здания в Бруклине, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что двум пострадавшим оказывают помощь. Поиски людей, которые могут находиться под завалами, продолжаются. В Бруклине частично обрушилось здание. По информации пожарной службы, вызов поступил в 16:01 (00:01 мск 12 ноября). На место происшествия прибыли специализированные спасательные подразделения. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.