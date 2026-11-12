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Под завалами обрушившегося здания в Бруклине находятся люди

Происшествия

Люди оказались заблокированы под завалами обрушившегося здания в Бруклине, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что двум пострадавшим оказывают помощь.

Поиски людей, которые могут находиться под завалами, продолжаются.

В Бруклине частично обрушилось здание. По информации пожарной службы, вызов поступил в 16:01 (00:01 мск 12 ноября). На место происшествия прибыли специализированные спасательные подразделения.

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