Пловцы Ленинского округа завоевали медали на чемпионате России

Воспитанники спортивного центра «Дельфин» Ленинского округа выступили на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который завершился 11 ноября в Санкт-Петербурге. Иван Гирев завоевал три медали и выполнил норматив для участия в чемпионате мира на двух дистанциях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат России проходил в 25-метровом бассейне и стал отборочным этапом к чемпионату мира в Пекине. Турнир собрал сильнейших пловцов страны и стал важным этапом подготовки к международным стартам.

Иван Гирев выиграл золото на дистанции 200 метров вольным стилем, серебро на 100 метров вольным стилем и бронзу в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем. Он также выполнил норматив для участия в чемпионате мира в Пекине на двух дистанциях.

Центр «Дельфин» на соревнованиях также представляли Виктория Таранникова, Александр Санин, Арина Демидова и Георгий Таранников. Они показали результаты, соответствующие нормативу мастера спорта.

«Поздравляю воспитанников центра «Дельфин» и тренерский состав с достойным выступлением на чемпионате России», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В администрации добавили, что в округе уделяют большое внимание развитию спорта и поддержке юных спортсменов. В муниципалитете работают секции плавания, а воспитанники «Дельфина» регулярно становятся победителями и призерами соревнований различного уровня.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.