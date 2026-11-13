«Преград нет»: протоиерей Ткачев разрешил россиянам жениться на азиатках

Протоиерей Андрей Ткачев одобрил браки россиян с азиатками, а также разрешил россиянкам выходить замуж за иностранцев. Видео с его выступлением опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак.

Священнослужитель заявил, что сейчас преград для межнациональных браков нет. Ткачев признался, что если бы в молодости полюбил японку или китаянку, то уехал бы к ней на родину без раздумий, и запретить ему это не смогли бы «ни мама, ни церковь, ни президент».

Он отметил, что россиянки давно практикуют заграничные браки, но раньше девушки выходили замуж за иностранцев только чтобы уехать из страны — это был своеобразный тренд.

«Лишь бы подальше от своей родной родины и выйти замуж за кого-нибудь, лишь бы за иностранца. Повыходили замуж за шведов, за итальянцев», — рассказал он.

Ткачев добавил, что сейчас тренд поменялся. Россиянки спокойно могут полюбить, например, конголезца или «любого другого жителя какой-нибудь африканской страны», и русская церковь не осудит такой шаг.

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