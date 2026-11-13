В Подмосковье воспитанников школы имени Покрышкина посвятили в кадеты

Воспитанники областной кадетской школы-интерната имени А. И. Покрышкина 13 ноября прошли посвящение в кадеты в парке «Патриот». Церемония состоялась у мемориала Матерям победителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Воспитанникам областной кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина вручили удостоверения и знаки школы. Посвящение в кадеты прошло 13 ноября в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

В церемонии участвовали представители Московской областной думы и министерства образования Московской области, кадеты, их родители и сотрудники школы. Среди почетных гостей были Герой России, заслуженный летчик-испытатель Юрий Ващук, генерал-лейтенант Иван Найденов и участник специальной военной операции Иван Корохов.

Перед торжественной частью кадеты возложили цветы к мемориалу Матерям победителей. После посвящения почетные гости обратились к воспитанникам с приветственными словами. Мероприятие завершилось торжественным маршем кадетских взводов.

Школа работает с 2000 года и за это время выпустила 2209 учащихся. Из них 1280 поступили в вузы авиационной направленности, 586 выбрали профессию военного летчика или пилота гражданской авиации. С военной службой связали жизнь 925 выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.