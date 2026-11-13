В Ленинском округе размещают мусороперегрузочную станцию по нормативам

Малая мусороперегрузочная станция, которую строят в Ленинском округе, будет соответствовать санитарным, природоохранным и техническим нормативам. Расстояние до ближайших жилых домов составляет 305 метров при нормативной санитарно-защитной зоне 100 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Малую мусороперегрузочную станцию строят на участке с кадастровым номером 50:21:0090106:31233 в Ленинском округе. Проект призван снизить затраты на транспортирование твердых коммунальных отходов за счет сокращения средних расстояний перевозки.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны для перегрузочных станций составляет 100 метров. Ближайшие жилые дома находятся в 305 метрах от объекта.

Как пояснили в администрации, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» станция не является объектом государственной экологической экспертизы. Поэтому разработка оценки воздействия на окружающую среду не требуется.

Технология предусматривает перегрузку отходов методом «из контейнера в контейнер». Мусор не поступает на поверхность площадки, а сразу накапливается в пресс-компактере. Водонепроницаемое покрытие и водоотвод по периметру в ливневую канализацию предусмотрены для предотвращения загрязнения окружающей среды за границами станции.

По данным администрации, размещение объекта будет полностью отвечать установленным нормативам. Сейчас площадка огорожена, на ней установлен шлагбаум и организовано дежурство охранника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.