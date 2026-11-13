Минздрав Подмосковья рассказал, как получить паллиативную помощь

Пациенты с тяжелыми заболеваниями в Московской области могут получать паллиативную помощь в стационарах, поликлиниках и на дому. Круглосуточная горячая линия помогает пациентам и их близким решать организационные вопросы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Паллиативная помощь облегчает страдания и улучшает качество жизни людей с тяжелыми заболеваниями, а также поддерживает их близких, в том числе после утраты. Она не означает отказа от лечения и не ограничивается обезболиванием: учитывает физические, психологические, социальные, культурные и духовные потребности человека и его семьи.

В Подмосковье система такой помощи работает круглосуточно. Она включает профильные отделения стационаров, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады. Главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко отметила, что в регионе делают ставку на помощь на дому: привычная обстановка дает тяжелобольному человеку ощущение безопасности и контроля, тогда как больница нередко вызывает страх и тревогу.

«В регионе работает координационный центр паллиативной помощи с круглосуточной многоканальной горячей линией. Операторы консультируют пациентов и их близких, помогают решить организационные вопросы», — пояснила Ирина Ушканенко.

Телефон горячей линии — +7 (498) 683-83-83.

В регионе также работают 42 школы паллиативного пациента для родственников и социальных работников. Врачи паллиативной медицины, психологи и специалисты смежных профилей учат безопасно проводить гигиенические процедуры, кормить больного, менять положение его тела, использовать средства ухода и распознавать тревожные симптомы. Обучение бесплатное, предварительная запись не требуется. За все время работы школ занятия прошли более 2 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.