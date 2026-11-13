Врач назвал облепиху лучшим источником витамина C

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов посоветовал купить и заморозить облепиху на зиму. Он назвал ее лучшим источником витамина C, сообщает RT .

По словам специалиста, при замораживании облепиха сохраняет то же количество витамина C примерно полгода. Еще одним хорошим источником витаминов он назвал перец — оранжевый, красный или зеленый.

Водовозов подчеркнул, что богатый витаминами рацион необходим круглый год, а не только зимой.

«Но важно помнить, что прием должен быть регулярным. То есть мы витаминизированный рацион должны потреблять в любое время года, независимо от того, что происходит на улице», — заключил врач.

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