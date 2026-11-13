Депутат Чаплин рассказал, как получать пенсию наличными на дому

Пенсионеры могут отказаться от получения пенсии в банке или на почте и оформить доставку денег домой. Для этого нужно подать заявление, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин из фракции «Единая Россия» пояснил, что заявление о доставке пенсии можно подать через портал госуслуг или многофункциональный центр. Это также вправе сделать представитель по доверенности. В заявлении нужно указать адрес проживания, почтовую организацию и вручение денег на дому.

После регистрации заявления специалисты вносят сведения о новом способе доставки. Обычно выплаты на дому начинаются со следующего месяца. Если пенсия поступала на банковский счет, после перехода деньги направят выбранному почтовому доставщику.

«Заявление, поданное после 20-го числа, учитывается для выплат через месяц, поскольку доставочные списки и финансирование формируются заранее. До даты перехода деньги поступают ранее выбранным способом», — уточнил Чаплин.

Сотрудник организации федеральной почтовой связи, обычно почтальон, бесплатно приносит деньги по установленному графику. Дату можно узнать в обслуживающем отделении. Период доставки обычно длится с 3-го по 25-е число месяца. Для получения нужен паспорт. Если вручение пришлось перенести, забрать пенсию можно позднее в пределах доставочного периода.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.